بالفيديو..اشتباك بالأيدي بين فنانة كويتية ومعلمات ابنها

خالد الظفيري(صدى):

وثق مقطع فيديو، حدوث مشادة كلامية وتشابك بالأيدي بين الفنانة ملاك الكويتية، وبين معلمات ابنها، وذلك على خلفية فصله من المدرسة لمدة أسبوعين.

ووثقت ملاك مقطع فيديو، أثناء تواجدها بمدرسة ابنها متسائلة حول سبب فصل ابنها على الرغم من تعرضه للضرب من أحد طلاب المدرسة دون تدخل من المشرفة.

واحتد النقاش بين الفنانة وبين المعلمات بسبب تصويرها لهن، في حين أنها تمسكت بموقفها بالتصوير لتوثيق الحقائق -على حد قولها-.

وكانت ملاك الكويتية، قد أوضحت سابقا أنها ذهبت إلى إدارة المدرسة لمعاتبتهم على ما حدث لابنها وتقديم شكوى، إلا أنهم عاقبوها بالطرد بعدما اكتشفوا توثيقها للنقاش معهم في مقطع فيديو، معربةً عن غضبها مما حدث، وأكدت تحويل الأمر إلى قضية رأي عام.