بالفيديو.. نجل ملاك الكويتية يتعرض للضرب في المدرسة

خالد الظفيري(صدى):

أثارت الفنانة ملاك الكويتية، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها مقطع فيديو ، توعدت فيه المسؤولين في مدرسة ابنها بفضحهم أمام الرأي العام وذلك بعدما تعرض للضرب من أحد طلاب المدرسة دون تدخل من المشرفة على الطلاب.

وقالت ملاك الكويتية، في مقطع الفيديو، إنها ذهبت إلى إدارة المدرسة لمعاتبتهم على ما حدث وتقديم شكوى، إلا أنهم عاقبوها بالطرد بعدما اكتشفوا توثيقها للنقاش معهم في مقطع فيديو، معربةً عن غضبها مما حدث، وأكدت تحويل الأمر إلى قضية رأي عام.

وأضافت ملاك أنَّ العديد من المسؤولين في إدارة المدرسة عاتبوها على ظهورها عبر سناب شات، وشكواها المدرسة بسبب تعرض ابنها للضرب؛ إذ قال أحدهم: “ليش تقولين وتشتكين الأمر عبر سناب شات” وبعدها تم طردها.

واستطردت ملاك الكويتية قائلة إنها لن تصمت على الأسلوب الذي تم التعامل به معها ومع ابنها، مردفة ، ” والله العظيم لأسويها قضية رأي عام لأننا صمتنا عن أولادنا فأصبحوا مسخرة في المدارس ويتعرضون للضرب “.