«تغريدة جزيرية بامتياز»..ابن مساعد يحرج المرتزق جمال ريان بعد إعلانه سبب رفع البلوك عنه

عادل الحربي(صدى):

سخر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، من مذيع قناة الجزيرة جمال ريان، بعدما أعلن الأخير أنه ألغى الحظر عن شخصيات سعودية منها الأمير عبدالرحمن.

وكان ريان قد زعم أن له صديق إعلامي إماراتي قد توسط لإنهاء الخصومة مع بعض الشخصيات العامة والمسئولين بالمملكة، ومنهم الأمير عبدالرحمن، والمستشار تركي آل الشيخ، شاكرًا إياه على تلك المجهودات للتوفيق بينهم.

وأحرج ابن مساعد ريان برده الساخر عليه، قائلا: ليتك تخبرني بإسم الإعلامي الإماراتي الذي قام بالجهود التوفيقية بيننا لأشكره فمنذ أن حظرتني لم يهنأ لي بال ولم يغمض لي جفن والآن وقد أزلت الحظر عادت الى الحياة بهجتها.

وأضاف: أستاذ جمال أنت أقدم مذيعي الجزيرة وتطبعت بطبعها في الحيادية والصدق وعدم اختلاق الأكاذيب.. تغريدة جزيرية بامتياز.

اقرأ أيضًا: