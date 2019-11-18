القبض على شاب سرق جهاز آيفون بعد مغافلة البائع في المحل
ألقت الجهات الأمنية القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو وهو يسرق جهاز آيفون من محل اتصالات بعد مغافلة البائع.
ومن المنتظر أن تصدر الجهات الأمنية بياناً خلال الساعات القادمة لتوضيح ملابسات وتفاصيل الحادث.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87290 ] نشر منذ 13 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. اللهم اهد ضال المسلمين ، الى طريق الخير والرشاد .. آمين ..
.. الحرامي قصوا يده ، حكم الله ، يتوب ويستأدب الغير ..