القبض على شاب سرق جهاز آيفون بعد مغافلة البائع في المحل

حمود العنزي(صدى):

ألقت الجهات الأمنية القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو وهو يسرق جهاز آيفون من محل اتصالات بعد مغافلة البائع.

ومن المنتظر أن تصدر الجهات الأمنية بياناً خلال الساعات القادمة لتوضيح ملابسات وتفاصيل الحادث.

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