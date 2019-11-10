بالفيديو.. لص يسرق جوال من محل للهواتف النقالة في الرياض ويلوذ بالفرار
أظهر مقطع فيديو لص يخدع صاحب أحد محلات الهواتف النقالة في حي الخليج بالرياض أثناء سرقته أحد الأجهزة ثم يلوذ بالفرار.
وبدا في المقطع المتداول أحد الأشخاص يرتدي عباءة بالاحتيال على صاحب المحل وإخراج مبلغ مالي من “جيبه” لإيهامه بأنه جادٌ في الشراء، حيث انتهى الأمر بهروب الشخص بأحد الأجهزة خلال تجربته له.
ومن جهته، ذكر صاحب المحل إن اللص كان ينتظره شخص آخر بسيارة في الخارج لتسهيل مهمة هروبهما، مبينا أنه تقدم ببلاغ لمركز الشرطة منذ 7 أشهر على الواقعة لكن حتى الآن لم يتم القبض على الجاني.
ليش[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب مغطين وجهه خلو الناس تعرفه وخلو عشان ينفظح بين جيرانه واهله ويكون عبره
ماذنب العامل او صاحب الكشك ان يتحمل مبلغ الجوال