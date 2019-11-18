ترامب للشاهدة في التحقيق ضده: اقرأي أولا

واشنطن(صدى):

خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مهاجمًا شاهدة في التحقيق الذي يجريه مجلس النواب بشأن مساءلته، بهدف عزله، قائلا إن هذه الشاهدة وتدعى جنيفر وليامز، التي تعمل مساعدة لنائب الرئيس مايك بنس لم تكن مطلقا من مناصري ترامب.

وكانت وليامز، قد قالت في شهادتها في وقت سابق من الشهر الجاري إن بعض ما قاله ترامب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني الصيف الماضي لم يكن ملائما.

وقال ترامب ردًا عليها: قولوا لجنيفر وليامز، أيا كانت، إقرأي نسختي الاتصالين الرئاسيين، مضيفا: بعد ذلك يجب أن تلتقي مع الأشخاص الآخرين الذين لم يكونوا مطلقا من مناصري ترامب، والذين لا أعرفهم وفي الغالب لم أسمع حتى عنهم مطلقا، لإعداد هجوم أفضل على الرئاسة.

وهاجم ترامب قبل يومين شاهدة أخرى، وهي سفيرة الولايات المتحدة السابقة في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، أثناء إدلائها بشهادتها، قائلا: أينما تحل ماري يوفانوفتيش يحل الخراب.

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