«الأحوال المدنية» تحدد شروط تعديل المهنة ببطاقة الهوية الوطنية

عادل الحربي(صدى):

أشارت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إلي أن تعديل المهنة من «موظف» إلى «منتسب» ببطاقة الهوية الوطنية، يتطلب إحضار خطاب إخلاء طرف من جهة العمل، وصورة الهوية الوطنية وتعبئة النموذج المخصَّص لهذا الشأن، ويلزم حضور شاهدين، ولا يلزم حجز موعد.

ورد الحساب الرسمي للأحوال المدنية على موقع “تويتر”، سؤالا لأحد العملاء، قائلاً: «هل تعديل المهنة ببطاقة الهوية الوطنية من موظف إلى منتسب يلزم إحضار آخر مؤهل، وما الموقف إذا كانت شهادته مفقودة؟».

وكان نظام الأحوال المدنية ينص على أنه «فيما عدا ما يقتضيه التصحيح، أثناء تسجيل الواقعات المدنية، لا يجوز بعد تمام التسجيل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقعات المدنية الرئيسية إلا بقرار من اللجنة الفرعية على أن يكون تعديل البيانات المتفرعة عن هذه الواقعات مثل، تعيين الحالة الاجتماعية (متزوج أو أعزب) وتحديد المهنة ومحل الإقامة ونوع المؤهل الدراسي.