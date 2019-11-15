الجمارك تكشف ملابسات حادث اعتداء مهرّب بـ سكين على أحد منسوبيها

نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، عن تفاصيل حادث الاعتداء الذي تعرّض له أحد منسوبيها في منفذ الخفجي.

وأوضحت في بيان لها، أنه قَدِم للمنفذ في مساء يوم الأربعاء 16 ربيع الأول 1441 هـ أحد المسافرين بواسطة مركبة من نوع (خصوصي)، وأثناء تفتيش المركبة تمكّن المفتش من العثور على مواد مهربة مخفية في مكان مُعد لغرض التهريب داخل المركبة، وعند قيام المفتش باستخراج المهربات اعتدى عليه المهرب بالضرب.

وأضافت: فقام مفتش آخر بمقاومة المهرب لمنعه من ذلك، إلا أن المهرب أخرج من جيبه سكيناً وقام بطعن المفتش الثاني في الكتف، وتم بعد ذلك السيطرة على المهرب وضبطه.

وتابعت: تم نقل المفتش الجمركي المعتدى عليه إلى المستشفى، حيث تلقى العلاج اللازم وجرى الاطمئنان على صحته، كما أوضحت أن القضية أُحيلت إلى الجهة المختصة التي أوقفت المهرب المعتدي لبدء اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت على إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء «الهمجي» الذي تعرض له الموظف، مشيرة إلى أنها تتابع بحرص مع الجهات المختصة إجراءات التحقيق مع المعتدي حتى يتم اتخاذ أقصى العقوبات بحقه التي كفلها النظام لكل من يتعرض لحالة اعتداء أثناء أداء مهامه.

وشددت أنها لن تتهاون إطلاقاً مع أي اعتداء لفظي أو جسدي يتعرض له أي من منسوبيها، مؤكدة على سعيها المتواصل عبر كافة منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية لمكافحة التهريب بكافة أشكاله وذلك تعزيزاً لإنفاذ الأنظمة والقوانين بهدف حماية المجتمع والاقتصاد الوطني.