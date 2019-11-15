بالفيديو.. تركي آل الشيخ: أتمنى انضمام «ميسي» إلى فريقي

نواف السالم(صدى):

صرح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بأن أمنيته هي التعاقد مع ليونيل ميسي؛ لقيادة فريق ألميريا الذي يملكه في إسبانيا خلال 5 سنوات.

وشارك ” آل الشيخ ” متابعيه مقطع فيديو قصير يتحدث فيه بالإنجليزية، وإلى جواره ميسي ويترجم له أحد الأشخاص من الإنجليزية للإسبانية عقب وصول قائد برشلونة إلى الرياض.

وعن ذلك، قال ” آل الشيخ ” في الفيديو: ” أرغب في صعود فريق ألميريا إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني الموسم المقبل ومواجهة برشلونة في حضور ميسي ” .

وعن تمنيه ضم ” ميسي ” قال: ” أتمنى أن ينضم ميسي إلى فريقي بعد 5 سنوات، بعدما يكون سعره أقل من الوقت الحالي ” .

كما ذكر ” آل الشيخ ” أنه يسعى لتدريب أحد الأندية خلال السنوات المقبلة، خاصة وأنه يحصل على دروس في التدريب تحت قيادة الأرجنتيني المخضرم سيزار لويس مينوتي.