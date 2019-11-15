بالفيديو والصور.. تركي آل الشيخ مخاطبًا ميسي: بفضل ولي العهد العالم يأتي إلى المملكة

ماجد محمد(صدى):

استقبل تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، اللاعب الأرجنتيني نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، بالعاصمة الرياض عقب وصوله عصر أمس الخميس، بعدما وصل لاعبو منتخب الأرجنتين للرياض لخوض المواجهة الودية المرتقبة أمام نظيره منتخب البرازيل.

وكشف تركي آل الشيخ، عبر حسابه على تويتر عن صورا خاصة تجمعه بالنجم الأرجنتينى ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسبانى، وذلك خلال لقاء جمعهما تحدثا فيه عن الدوري الإسباني وعن وجوده بالمملكة.

وقال «‏آل الشيخ» مخاطبًا «ميسي» : «بفضل الأمير محمد بن سلمان العالم يأتي إلى السعودية الآن»؛ مضيفًا: «أنا سعيد بعودتك هنا، هناك الكثير من الأمور قد تغيرت في السعودية منذ زيارتك الأخيرة، الأمير محمد بن سلمان غير الكثير وأصبح كل العالم يأتي إلينا.. هو يبني الآن السعودية الجديدة».