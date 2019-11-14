‏بالفيديو.. رد الدكتور الربيعة على فايز المالكي عندما سأله «تستمتع وانت تشوف الدم؟»

حمود العنزي(صدى):

وثق الفنان فايز المالكي مقطع فيديو من داخل غرفة عمليات فصل التوأم السيامي الليبي “أحمد ومحمد”، بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في الرياض.

وأجرى المالكي لقاء قصير مع الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، سأله فيه عما يفكر في الآن، ليجيب الدكتور أنه يفكر في مراحل العملية وتداخلها مع بعضها.

كما وجه المالكي سؤالاً آخر للربيعة جاء فيه، هل تستمتع وانت تشوف الدم؟،”ليرد عليه الدكتور بأن الجراحين بشكل عام تعودنا على الدم لكن ننظر له نظرة إيجابية، والدم نوعين دم لهدم الحياة، ودم لإنقاذ الحياة، لعلنا ننقذ الحياة”.

يشار أن التوأم ملتصقان في أسفل البطن والحوض ولكل منهما طرف سفلي واحد، ويشتركان في طرف سفلي ثالث مشوه، كما يشتركان في الجهاز البولي والتناسلي الداخلي، ولهما عضو ذكري تناسلي بولي خارجي واحد، ويشتركان أيضا في آخر الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة وفتحة الشرج وعظام الحوض.