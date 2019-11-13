بعد مقتل متظاهر لبناني..سعد الحريري يتدخل

بيروت(صدى):

بعد ساعات قليلة من الإعلان عن مقتل متظاهر لبناني إثر إطلاق النار عليه في رأسه، خرج رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري وناشد كافة المواطنين بالمحافظة على حراكهم السلمي.

وأوضح المكتب الإعلامي للحريري في بيان له فجر الأربعاء، أنه اتصل بقائد الجيش، وقائد الأمن الداخلي لاتخاذ إجراءات لحماية المواطنين.

وشدد على وجوب اتخاذ كافة الإجراءات التي تحمي المواطنين وتؤمن مقتضيات السلامة للمتظاهرين.

وذكر البيان أن الحريري تواصل مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط معزياً بالشاب علاء أبو فخر عضو المجلس البلدي في الشويفات الذي قضى في الحادث خلال التحرك الشعبي في منطقة خلدة جنوب العاصمة.

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