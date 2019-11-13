مقتل محتج لبناني برصاصة في الرأس..وأصدقاءه يضعون الشموع في مكان الوفاة

وكالات(صدى):

قال مصدر أمني لبناني إن مسلحًا أطلق الرصاص على أحد المحتجين وأصابه بجروح بالغة بعد محاولته إغلاق أحد الطرق في بلدة خلدة قرب العاصمة اللبنانية بيروت مساء أمس الثلاثاء.

وأصيب المحتج بطلقة في الرأس، واعتقلت الشرطة مطلق الرصاص للتحقيق معه.

وأوضح الجيش اللبناني في بيان له أن جنديا لبنانيا فتح النار لتفريق محتجين كانوا يحاولون إغلاق طريق في خلدة جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت مساء الثلاثاء.

وأفاد البيان أن الجندي احتجز وأن الحادث قيد التحقيق.