الإعلام الرياضي يكشف نتائج إجراءاته بشأن تصريحات أنمار الحائلي

ماجد محمد(صدى):

أصدر الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، بيانًا بشان تصريحات رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الأستاذ أنمار الحائلي.

وأوضح أنه جرى مخاطبة إدارة النادي لطلب تحديد أسماء الإعلاميين المعنيين بالتصريح وتقديم ما لديها من أدلة، وقد قدمت الإدارة ثلاثة أسماء تبين أن اثنين منها لا يحملان عضوية الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي أما الثالث فهو عضو لدى الاتحاد.

وأضاف: وبناء على ذلك قامت اللجنة القانونية في الاتحاد ببحث الموضوع وأخذ إفادة الأطراف والوقوف على الأدلة والمستندات المقدمة، وقد انتهت اللجنة إلى أن الوقائع التي يتحدث عنها رئيس النادي كانت قبيل توليه مجلس إدارة النادي، كما لم توضح الحيثيات أي فعل يفهم منه اتخاذ موقف مضاد نتيجة العدم تلبية مطالب شخصية معينة.

وتابع: وبالرغم من ذلك فإن التصرف الذي بدر من الإعلامي يعتبر مخالفا لأخلاقيات المهنة وأصولها، وكان حريا به أن ينأى بنفسه عما يشوب عمله أو قد يؤثر في موضوعية طرحه، وبناء عليه فقد تم اتخاذ الإجراء القانوني بحق العضو وفقا للوائح المعمول بها لدى الاتحاد.

واختتم: يؤكد الاتحاد دعمه وثقته بالزملاء الإعلاميين، و يشدد في الوقت ذاته على رفضه لأي ممارسات تخالف آداب المهنة وتؤثر في الطرح الموضوعي المتزن.

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