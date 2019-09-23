أنمار الحائلي يرد على بيان الإعلام الرياضي : « وجهت كلامي إلى ثلاثة أشخاص »

نواف السالم(صدى):

رد رئيس مجلس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، على بيان اتحاد الإعلام الرياضي، والذي طالب فيه بتوضيح تصريحاته في برنامج ” الدوري مع وليد “.

وقال الحائلي : ” الإعلام الإتحادي كامل وحددت ووجهت ذلك إلى ثلاثة أشخاص ولدي مايثبت ذلك ولم أرمي به لكامل الإعلام الإتحادي الذي ظل واجهة مسيرة النادي وحمل المسؤولية بكل أمانة وشرف “.

وأضاف : ” أما الإعلام الاتحادي العريق والمؤثر الذي ظل دائما المرآة التي تعكس واقع العميد وشفافية العمل به حتى أصبح من أهم سماته “.

ويذكر رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، وجه اتهام لثلاث إعلاميين اتحاديين طلبوا منه مساعدات مالية ثم قاموا باستخدام المنبر الإعلامي لمهاجمة النادي عندما لم يتجاوب معهم.