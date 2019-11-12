بالفيديو.. مقطع نادر لأغنية المصري رياض السنباطي في الملك سعود

نايف السالم(صدى):

كشف مقطع نادر، عن أغنية الموسيقار المصري الشهير رياض السنباطي، في الملك سعود رحمه الله.

وجاء في المقطع الذي نشره حساب الملك سعود عبر تويتر، السنباطي وهو يقول: ” لله من ملكٍ، تبلج تاجه بشعاع فجر النهضة العصماء “؛ فيما يعد أحد أبرز الموسيقيين العرب، تفرد بتلحين القصيدة العربية.

وبلغ عدد مؤلفات السنباطي الغنائية 539 عملاً في الأوبرا العربية والأوبريت والاسكتش والديالوج والمونولوج والأغنية السينمائية والدينية والقصيدة، ومن أبرز من لحن لهم، أم كلثوم وطلال مداح وعزيزة جلال وميادة الحناوي.