علماء بجامعة الملك عبدالله يرصدون محميات لقرش الحوت بالبحر الأحمر

حمود العنزي(صدى):

كشف مدير مركز أبحاث البحر الأحمر أستاذ علوم البحار في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) ” الدكتور مايكل برومين ” ، أنه تم رصد ما مجموعه 84 سمكة قرش مختلفة في «شعب حبل»، وهي شعاب مرجانية تقع بين الساحل المطل على محافظة الليث في المملكة وجزيرة جبل الليث في البحر الأحمر.

وأضاف برومين ، أن المركز يدرس على مدى سنوات رصد وتحليل البيانات الصوتية والسلبية بعدما لاحظ تجمع أسماك القرش (الحوت) في شهري أبريل ومايو، وعودتها للتكاثر بانتظام خلال عام.

يُذكر أنه يدرس علماء (كاوست) بالتعاون مع باحثين من معهد وودز هول لعلوم المحيطات (WHOI) في الولايات المتحدة الأمريكية حركة أسماك قرش الحوت وأماكن تجمعاتها وتكاثرها، مستخدمين مزيجا من 3 تقنيات علمية: التعداد المرئي، والرصد الصوتي، والقياس عن بعد عبر الأقمار الصناعية.

وكان صنف الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ومواردها IUCN ، أسماك قرش الحوت من الكائنات الحية المهددة بالانقراض، إثر انخفاض تعداده بأكثر من 50% في الأجيال الثلاثة الماضية، ما يستدعي جهودا كبيرة لحفاظ هذا النوع من الأسماك، والمتبقي الوحيد بعد انقراض الأنواع الأخرى.