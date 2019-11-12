مصرع شاب قفز من القطار أثناء سيره هربا من غرامة التدخين!

القاهرة(صدى):

لقي شاب مصري مصرعه ،إثر إصابته بنزيف بالمخ جراء قفزه من القطار أثناء سيره، نتيجة مشادة كلامية بين الشاب وكمسري القطار على غرامة التدخين.

وبحسب مصادر مصرية محلية فإن الشاب لم يكن معه مالا لدفع الغؤامة، وقام بإطفاء السيجارة، لكن ملاحظ القطار صمم باستدعاء الكمسري وطلب منه تحصيل غرامة قدرها 100 جنيه.

وتصاعدت وتيرة الاشتباك مع الكمسري والشاب تم تطور الأمر إلى تشابك بالأيدي مما دفع الكمسري إلى محاولة عمل محضر للشاب مما دفعه إلى القفز من القطار أثناء سيره.

يذكر أنه لم يمض سوى أيام قليلة على واقعة مصرع شابين مصريين إثر قفزهما أيضًا من القطار لعدم دفع ثمن التذكرة.

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