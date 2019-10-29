مصرع شاب وانفصال رأسه عن جسده بعد إجباره على القفز من قطار لعدم شراء التذكرة!

القاهرة(صدى):

هزت الشارع المصري حادثة مروعة، ضحيتها شابين أحدهما لقى حتفه والثاني أصيب بإصابات بليغة.

وتفصيلا، كان رئيس أحد القطارات في مصر، قد أجبر راكبين اثنين على القفز من القطار بينما يتحرك، وذلك لعدم دفعهما ثمن التذكرة لعدم وجود مالا كافيا.

وسقط أحدهما أسفل عجلات القطار وتوفي في الحال، وأصيب الراكب الآخر، وتم نقلهما بالاسعاف للمستشفى.

ومن جانبه قررت النيابة العامة المصرية الاثنين حبس رئيس القطار لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد اتخذت قرارا بوقف رئيس القطار وعامل خزائن الأمتعة القطار لحين أنتهاء التحقيق معهما.

وجاء في التقرير الطبي ، أن جثة المتوفي تحتوي على إصابات، تتضمن تهتك في الرقبة مع انفصال تام في الرأس، وسحاجات في الزراعين والظهر واليدين والقدمين، واشتباه كسر مفصل القدم اليسرى مع تورم في نسيج القدم.