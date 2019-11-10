تحذيرات عاجلة لأهالي القصيم والرياض

حمود العنزي(صدى):

ناشدت مديريتي الدفاع المدني بمنطقتي الرياض والقصيم الأهالي، بأخذ الحيطة والحذر من تقلبات الجو.

وشدتت مديرتي الدفاع على عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، مع البعد عن الأسلاك الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار حتى لا تصاب بالصعق الكهربائي، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت تعرض أجواء المملكة اعتبارا من اليوم الأحد لموجة من التقلبات الجوية المؤثرة التي تتسبب في هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تتأثر بها عدد من المناطق، منها منطقة الرياض.

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