مدني جازان: احترسوا من الأودية

نايف السالم(صدى):

أصدرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، بيانًا بشأن التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وهطول الأمطار الغزيرة وجريان السيول.

ودعت المديرية إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات التالية: عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأوضحت أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد لحدوث أي مستجدات في حالة الطقس.