رغم تعطيله للكاميرات..هكذا تمت ملاحظة التركي الذي حاول سرقة آثار الحرمين

نايف السالم(صدى):

مازالت الجهات الأمنية تواصل التحقيق مع الوافد التركي الذي حاول سرقة بعض آثار معرض عمارة الحرمين الشريفين.

ورغم إن الوافد التركي قام بتعطيل كاميرات المراقبة في المعرض، لكن تمت ملاحظته عبر كاميرا مراقبة ذات تقنية عالية لم يكتشفها ويتم تعطيلها كونها مرتبطة بمقر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في حي أجياد.

ومن خلالها تمت مشاهدة اللص، ومن ثم الإبلاغ مباشرة لكافة العاملين في الموقع والذين تواصلوا مع الجهات الأمنية.

يذكر أنه تم إغلاق المعرض ومنع الزيارة لليوم الثاني لوجود أعمال الصيانة التي تواصل عملها منذ أن تم ضبط الوافد التركي.

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