بعد إحباط محاولة سرقته.. إغلاق مبنى عمارة الحرمين حتى إشعار آخر

نايف السالم(صدى):

على خلفية إحباط محاولة وافد تركي الجنسية لسرقة « آثار الحرمين الشريفين »، كشفت مصادر أن رئاسة شؤون الحرمين قررت إغلاق مبنى عمارة الحرمين أمام الزوار حتى إشعار آخر.

واتخذت رئاسة شؤون الحرمين، القرار للتأكد من سلامة الآثار والمقتنيات، والوقوف على الموقع الذي تسلل منه السارق، وإصلاح التلفيات التي أحدثها، فيما لا تزال التحقيقات جارية.

وتسلل الوافد إلى المعرض قبيل فجر الجمعة، عن طريق دورات المياه، ليقوم بالدخول إلى وسط المعرض الكائن في حي أم الجود.

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