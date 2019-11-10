أرامكو توضح الحد الأدنى والأعلى للأسهم التي يحق للفرد الاكتتاب فيها

عادل الحربي(صدى):

أوضحت نشرة الإصدار الخاصة بطرح جزء من أسهم شركة أرامكو للاكتاب الحد الأدنى والأعلى للأسهم التي يحق للفرد الاكتتاب فيها.

وبينت أن الحد الأدنى يبلغ 10 أسهم، حيث يكون للمكتتب الحق في الاكتتاب بهذا القدر ومضاعفاته.

بينما لا يوجد حد أعلى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل المكتتبين الأفراد، حيث ينبغي على المكتتب الفرد تحديد عدد الأسهم التي يتقدم للاكتتاب بها في نموذج طلب الاكتتاب، ،وذلك بأعلى سعر ضمن نطاق سعر الطرح «سعر اكتتاب الأفراد» الذي يرغب أن يحصل مقابله على هذا العدد من أسهم الطرح.

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