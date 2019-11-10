أرامكو تصدر نشرة الاكتتاب العام لأسهمها

عادل الحربي(صدى):

أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن صدور نشرة الاكتتاب العام لأسهمها.

وأوضحت أنها تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاجها المستثمر قبل اتخاذ قراره الاستثماري.

ويمكن الإطلاع على المزيد من التفاصيل يمكن الدخول على الرابط التالي اضغط هنـــــــــا .

يشار إلى أن فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات ستبدأ في 20/03/1441هـ (الموافق 17/11/2019م)، وتنتهي بحلول نهاية 07/04/1441هـ (الموافق 04/12/2019م).

كما ستبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الأفراد في 20/03/1441هـ (الموافق 17/11/2019م)، وتنتهي بحلول نهاية 01/04/1441هـ (الموافق 28/11/2019م).