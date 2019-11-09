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جيوفينكو عن فوز الهلال: قدمنا أداء ممتاز

جيوفينكو عن فوز الهلال: قدمنا أداء ممتاز
ماجد محمد(صدى):

علق لاعب نادي الهلال سیباستیان جيوفينكو، على أداء ناديه في مباراة أوراوا الياباني، مؤكدًا أنه تم تقديم أداء ممتاز اليوم في النهائي.

وقال «جيوفينكو» في تصريحات صحفية: «الأمور لم تحسم بعد، لعبنا جولة الذهاب وكان فوزنا مستحق، كان بالإمكان أن نسجل أكثر لكن لم يحالفنا الحظ».

وانتهت مباراة الهلال وأوراوا الياباني، في ذهاب كأس أبطال آسيا، بالفوز بهدف واحد لصالح الهلال، وينتظر الجمهور مباراة الإياب في نهاية الشهر.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 303 ] نشر منذ 3 ساعات

حرري التعليقات ياصدى صار لها ساعة واقفة 😊

[ عدد التعليقات: 303 ] نشر منذ 3 ساعات

حرري التعليقات ياصدى صار لها ساعة واقفة 😊

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