كاريلو يفك الشفرة اليابانية ويُقرب الهلال من اللقب

ماجد محمد(صدى):

حقق نادي الهلال اليوم السبت فوزًا ثمينًا على أوراوا الياباني ؛ في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، بهدف نظيف، على ملعب جامعة الملك سعود.

وسجل هدف الهلال اللاعب البيروفي كاريلو في الدقيقة الـ 60 من عمر المباراة ، بينما أُلغي هدف للاعب الهلال سالم الدوسري بداعي التسلل في الدقيقة 72.

ويلتقي الهلال نظيره الياباني في مباراة الإياب يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري على ملعب سايتاما.

تجدر الإشارة إلى أن الفريقان التقيا في نهائي نسخة دوري أبطال آسيا عام 2017، وتعادل الفريقان في المملكة بهدف لكل منهما ثم فاز أوراوا في اليابان بهدف نظيف.