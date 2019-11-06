  • الأربعاء 6

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو..أصالة تبكي بسبب كلمات عبدالمجيد عبدالله في ليلة سهم

بالفيديو..أصالة تبكي بسبب كلمات عبدالمجيد عبدالله في ليلة سهم

بالفيديو..أصالة تبكي بسبب كلمات عبدالمجيد عبدالله في ليلة سهم
أميرة خالد(صدى):

أعرب الفنان عبدالمجيد عبدالله، عن سعادته بتواجده في ليلة سهم ضمن فعاليات موسم الرياض، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ووجه عبد المجيد عبدالله التحية للموسيقار الأمير أحمد بن سلطان الشهير بسهم، كما شكر الفنانة أصالة، ما تسبب في بكائها، تقديرًا منها لكلماته.

وشارك عبدالله ، في ليلة سهم بالغناء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، معتذرًا عن عدم قدرته على الحضور، وتفاعل معه الجمهور.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو..تركي آل الشيخ: سهم «معجون مزيكا»


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *