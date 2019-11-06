بالفيديو..تركي آل الشيخ: سهم «معجون مزيكا»

أميرة خالد(صدى):

فاجأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، الملحن الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود «سهم»، بطلب طريف خلال حفله الغنائي الذي يقام تحت شعار ليلة سهم ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال آل الشيخ مداهبا الملحن سهم: أعمالي اللي في الدرج معك عجل علينا فيها، مدريش أنا بيكو يأعمال سهم أنا شوف أعمالي أحسن منك.

وأشاد آل الشيخ، بأعمال الملحن سهم، قائلًا: سهم فنان كبير وقامة فنية وموسيقية كبيرة، وأخيرًا بنشوف قامة موسيقية في الجزيرة العربية وجيل جديد في الموسيقى إن شاء الله، أخوي سهم ذكريات وعشرة ومعجون مزيكا.

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