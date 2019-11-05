أول صور لشقيقة الإرهابي أبو بكر البغدادي بعد القبض عليها
اعتقلت تركيا ” رسمية عواد “، شقيقة زعيم تنظيم داعش السابق، أبوبكر البغدادي، الذي قتلته القوات الأمريكية.
وكانت تعيش شقيقة البغدادي وعمرها 65 عامًا، في أحد الكرفانات بشمال غرب سوريا، مع زوجها وخمسة أبناء.
وتم نقل شقيقة البغدادي إلى مركز احتجاز تركي، واعتبر مسؤول تركي أن من تم اعتقالهم ” منجم من الذهب ” بالنسبة للمخابرات.
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أبو عمر[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 33 دقيقة
قال منجم من الذهب علينا هالكلام وإلا خايفين تطلع الفضائح
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 24 دقيقة
قبضوا عليهم ليأمنوا عدم البوح لجهات أجنبية بأسرار العلاقات التركية مع داعش.
المفروض ان أمريكا وحلفائها يطلبوا من تركيا تسليمهم للتحقيق معهم