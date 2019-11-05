أول صور لشقيقة الإرهابي أبو بكر البغدادي بعد القبض عليها

وكالات(صدى):

اعتقلت تركيا ” رسمية عواد “، شقيقة زعيم تنظيم داعش السابق، أبوبكر البغدادي، الذي قتلته القوات الأمريكية.

وكانت تعيش شقيقة البغدادي وعمرها 65 عامًا، في أحد الكرفانات بشمال غرب سوريا، مع زوجها وخمسة أبناء.

وتم نقل شقيقة البغدادي إلى مركز احتجاز تركي، واعتبر مسؤول تركي أن من تم اعتقالهم ” منجم من الذهب ” بالنسبة للمخابرات.

اقرأ أيضًا: