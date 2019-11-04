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«دعاية ترامب» تحقق مكاسب طائلة لمقتني فصيلة كلب «موقعة البغدادي»

«دعاية ترامب» تحقق مكاسب طائلة لمقتني فصيلة كلب «موقعة البغدادي»
واشنطن(صدى):

تسبب تكريم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومقارنة نفسه باللكلب المشارك في واقعة مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي ، في إقبال كبير على شراء الكلاب من نفس فصيلته البلجيكية “مالينو” .

وارتفعت أسعار كلاب تلك الفصيلة محققة مكاسب طائلة لمقتنيها في دول مختلفة وخاصةً الولايات المتحدة ، رغم التحذيرات المشددة على خطورة الكلب وشراسته بما قد يسبب حوادث خطيرة الأمر الذي أثار القلق في المجتمع الأمريكي على وجه الخصوص .

وتؤكد خبيرة أمريكية بتربية الكلاب من تلك الفصيلة أنها تلقت ما يزيد عن 2000 طلب على الشراء خلال 4 أيام فقط ، رغم تحذيرها للراغبين .

وقالت أن هذه النوعية لا يمكن أن تترك بالساحة الخلفية أو إصطحابها أثناء التنزه وأنها غير آمنه على الإطلاق .

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