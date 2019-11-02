ترامب يقارن نفسه بالكلب المشارك في عملية قتل البغدادي ويبدي غضبه من الإعلام

واشنطن(صدى):

تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن الكلب ” كونان “، الذي شارك في تصفية زعيم تنظيم ” داعش ” أبو بكر البغدادي؛ حيث قارن نفسه به.

واشتكى ترامب من سوء معاملة وسائل الإعلام الأمريكية معه، لافتًا إلى أنه سيستدعي الكلب، إلى البيت الأبيض؛ ليقول بعد مقارنة نفسه بالكلب: ” إن معاملة وسائل الإعلام للكلب أفضل من تعاملها معي “.

وكان الرئيس الأمريكي قد وصف الكلب بـ” الرائع والموهوب “، ونشر صورة له، معلنا أن السرية رفعت عن صورة الكلب الذي شارك في ” المهمة العظيمة ” المتمثلة في ملاحقة البغدادي وقتله.