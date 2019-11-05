صورة متداولة مرعبة لإصابة أندريه جوميز

طلال الغامدي(صدى):

وثقت صورة متداولة في الساعات القليلة الماضية، إصابة لاعب إيفرتون أندريه جوميز، التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي.

وأظهرت الصورة الإصابة البليغة التي تعرض لها جوميز في قدمه، والتي أثارت رعب وقلق الكثيرين.

وأصبحت إصابة لاعب إيفرتون حديث الساعة، حيث لم يقتصر القلق على مشجعي الفريق فقط بل أيضًا لاعبي الفريق المنافس والكثير من متابعي الدوري الإنجليزي.

يذكر أن جوميز أصيب خلال المباراة بعد تدخل من الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام، ليخرج البرتغالي متأثرًا بإصابته، والذي خضع لعملية جراحية أمس الاثنين.

وسيقضي أندريه بعض الوقت في المستشفى بعد نجاح العملية للتعافي من الإصابة قبل بدء فترة التأهيل والتعافي تحت إشراف الفريق الطبي للنادي.

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