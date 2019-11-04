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إيفرتون يكشف عن تطورات إصابة أندريه غوميز المرعبة

إيفرتون يكشف عن تطورات إصابة أندريه غوميز المرعبة
نواف السالم(صدى):

كشف نادي إيفرتون عن نجاح العملية الجراحية التي خضع لها لاعبه البرتغالي أندريه غوميز ، بعد إصابته المرعبة أمس أمام توتنهام.

وقال إيفرتون في بيان اليوم الإثنين: ” لاعب الوسط غوميز خضع لجراحة اليوم الإثنين بعد إصابته بكسر في كاحل القدم اليمنى خلال مباراة ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الأحد “ .

وأضاف: ” سيقضي أندريه بعض الوقت في المستشفى للتعافي من الإصابة قبل بدء فترة التأهيل والتعافي تحت إشراف الفريق الطبي للنادي “ .

وأُصيب اللاعب البرتغالي الدولي بعد سقوطه بشكل خاطئ عقب احتكاك مع سون.


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