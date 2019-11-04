حملة شنعاء ضد فايز المالكي واتهامات بالإساءة للدين والعنصرية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يواجه الفنان فايز المالكي حملة هجوم شنعاء صعدت بإسمه كـ”ترند” على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر ” وسط اتهامات له بـ”الإفلاس الفني ” ومطالبات بضرورة الإعتذار للشارع العربي .

وثار العديد من النقاد والجمهور ضد “المالكي ” بعد دوره الأخير في مسلسل “سريع سريع ” الذي اعتبره البعض إساءة للشعبين السوداني والإريتري بعدما ظهر ” المالكي ” مقلداً لهما بشكل ساخر .

وتسبب الدور المثير في استذكار الجمهور أدوار أخرى طالما سببت الجدل حول “المالكي ” منها تقمص شخصيات الشواذ ، وفئة تسمى بـ “الدرباوية ” ، بل ووصل الحد إلى اتهامه بالإساءه للدين الإسلامي .

وكانت فضائية ام بي سي قد اضطرت لحذف إعلان المالكي عن مسلسله مؤخراً من السوشيال ميديا بعد الهجوم الحاد عليه .

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