بالفيديو.. mbc تحذف إعلان المسلسل الجديد لفايز المالكي بعد غضب عارم بين السودانيين

متابعة_أميرة خالد(صدى):

اضطرت فضائيةmbc لحذف مقطع فيديو دعائي لمسلسل جديد للفنان فايز المالكي بعد الهجوم الحاد عليه على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب ظهوره بشكل غريب استفز السودانيين على وجه الخصوص .

وظهر المالكي في أحد مشاهد المسلسل بوجه أسود وقبعة تشبه القبعات السودانية ، فيما اعتبر عدد كبير من النشطاء السودانيين المشهد إهانة للشعب السوداني ، فضلاً عن انتقادهم لموهبته الفنية .

وقال أحد النشطاء : والله هذه اهانات لا يمكن تمريرها مرور الكرام .. يجب فوراً رفع قضية في البرنامج من المحاميين والحقوقيين .. زمن المازل انتهى .

ووصف آخر المشاهد بالمقززة قائلاً : هذا مش تمثيل ولا يقترب من التمثيل أيداً ، وغيرها من الإنتقادات الحادة .

وكانتmbc قد بثت الإعلان عن مسلسل “سريع سريع ” على حساباتها قبل أيام على مواقع التواصل الإجتماعي ويوتيوب ، في دعاية أثرت بالسلب على نجاح المسلسل .