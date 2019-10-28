بالفيديو.. mbc تحذف إعلان المسلسل الجديد لفايز المالكي بعد غضب عارم بين السودانيين
اضطرت فضائيةmbc لحذف مقطع فيديو دعائي لمسلسل جديد للفنان فايز المالكي بعد الهجوم الحاد عليه على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب ظهوره بشكل غريب استفز السودانيين على وجه الخصوص .
وظهر المالكي في أحد مشاهد المسلسل بوجه أسود وقبعة تشبه القبعات السودانية ، فيما اعتبر عدد كبير من النشطاء السودانيين المشهد إهانة للشعب السوداني ، فضلاً عن انتقادهم لموهبته الفنية .
وقال أحد النشطاء : والله هذه اهانات لا يمكن تمريرها مرور الكرام .. يجب فوراً رفع قضية في البرنامج من المحاميين والحقوقيين .. زمن المازل انتهى .
ووصف آخر المشاهد بالمقززة قائلاً : هذا مش تمثيل ولا يقترب من التمثيل أيداً ، وغيرها من الإنتقادات الحادة .
وكانتmbc قد بثت الإعلان عن مسلسل “سريع سريع ” على حساباتها قبل أيام على مواقع التواصل الإجتماعي ويوتيوب ، في دعاية أثرت بالسلب على نجاح المسلسل .
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 502 ] نشر منذ 6 ساعات
الحق يقال …
الزول الواحد ارجل من الف دافور ..او فلسطيز او كيبه نيه