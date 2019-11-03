والدة الطالبة المصابة بـ H1N1: هناك حالات أخرى من المدرسة ومن يريد التأكد يزور مستشفى الأطفال

عبدالعزيز القثامي(صدى):

روت والدة الطالبة المصابة بفايروس أنفلونزا الخنازير H1N1 في محافظة الطائف، معاناة ابنتها في قسم العزل بمستشفى الأطفال.

وطالبت الأم خلال حديثها ببرنامج «يا هلا»، بزيادة تأهيل الكادر الطبي بالقسم، قائلة: «البنت الآن أياديها فيها ما يقارب 15 مخرجًا كلها مُغذيات أُعطيت لها في مستشفى الأطفال».

وأعربت عن صدمتها من تعرض ابنتها لهذه الإصابة، مشيرة إلى وجود حالات غير ابنتها بنفس الفصل، قائلة: «لا أعلم كم العدد ولكن هناك يعني ما يُقارب الثلاث حالات في فصل ابنتي وفي الفصول المجاورة واللي مشكك وحاب يتأكد يزور مستشفى الأطفال ويتأكد».

وناشدت الأم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد بالنظر في وضع ابنتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من نفى حالتها.

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