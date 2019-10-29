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إصابة طالبة ابتدائي بالطائف بـ أنفلونزا الخنازير

إصابة طالبة ابتدائي بالطائف بـ أنفلونزا الخنازير
عبد العزيز القثامي(صدى):

اصيبت طالبة في محافظة الطائف تدرس بالصف الأول الابتدائية في إحدى المدارس التابعة للتعليم، بفايروس “ أنفلونزا الخنازير H1N1 ” .

وقالت والدة الطالبة إن الأعراض ظهرت بعد عودتها من مدرستها الأسبوع الماضي، وظلت تقاوم المرض حتى إن تعامل أحد المراكز الصحية بالمحافظة مع حالتها وكأنها أنفلونزا عادية، على الرغم من ارتفاع درجة حرارتها.

وأكدت أن الطالبة لا تزال منومة بقسم العزل بمستشفى الأطفال بعد إيجابية التحليل وتأكيد الإصابة.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 85807 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يشفيها مما اصابها .. آمين ,,

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