أخر المستجدات بقضية وفاة طالب المرحلة المتوسطة بسبب زميله في جدة

نايف السالم(صدى):

على خلفية وفاة طالب بالمرحلة المتوسطة في مدرسة أبي ذر الغفاري بجدة، بسبب زميله، كشفت مصادر أنه سيتم إصدار أمر بتمديد ثالث لتوقيف الطالب المتسبب في الوفاة.

وقامت النيابة بإعادة استجواب الحدث للمرة الثالثة، بمقر دار الملاحظة الاجتماعية بحضور أخصائيين.

وقررت تحرير أمر تمديد ثالث لتوقيفه تمهيدا لتحرير لائحة اتهام بحقه، وإحالته لدائرة محاكمة الأحداث بالمحكمة الجزائية.

يذكر أن الحدث يستكمل حاليا دراسته في المرحلة المتوسطة داخل مقر دار الملاحظة.

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