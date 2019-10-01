نشر : منذ 45 دقيقة 2٬171 2 حوادث وفاة طالب خلال مشاجرة مع زميله في جدة جدة(صدى): توفى أحد الطلاب بالمرحلة المتوسطة في مدرسة بجدة، اليوم الثلاثاء، وفق معلومات كشفتها عدة مصادر. وأكدت المصادر أن الطالب توفى نتيجة مشاجرة مع زميله داخل المدرسة، ولكن لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل أخرى حتى الآن.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3880 ] نشر منذ 39 دقيقة
ان لله وان اليه راجعون
الواقع[ عدد التعليقات: 7306 ] نشر منذ 15 دقيقة
يا ناس ربوا أبنائكم على الأدب والاحترام والرجولة وحب الخير بدل خروجه من المنزل مشحون بالكبر والحقد والغل والكره للاخرين لأن في النهاية النتيجة كارثية على القاتل وأهله ولن ينجوا من العقاب وممكن أن يكون هناك مراحل انتقام بحيث يقتل القاتل ووالده او إخوانه الذي رباه على السلوك الإجرامي العدواني لاحول ولا قوة الا بالله كذلك نأمل من وزارة التعليم إحالة هؤلاء الطلاب العدوانين إلى مدارس داخلية خاصة يعاد فيها تاهليهم وتهذيبهم او فصلهم نهائيا وكف شرهم عن الطلاب الآخرين