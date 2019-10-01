وفاة طالب خلال مشاجرة مع زميله في جدة

جدة(صدى):

توفى أحد الطلاب بالمرحلة المتوسطة في مدرسة بجدة، اليوم الثلاثاء، وفق معلومات كشفتها عدة مصادر.

وأكدت المصادر أن الطالب توفى نتيجة مشاجرة مع زميله داخل المدرسة، ولكن لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل أخرى حتى الآن.