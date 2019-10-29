بالفيديو.. حقيقة إسقاط شخص لرجل من الفرق الاستعراضية بموسم الرياض 

عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو براءة الشخص الذي اتهم بأنه قام بإسقاط رجل من الفرق الاستعراضية في موسم الرياض.

وبدا في مقطع فيديو لحادثة سقوط أحد رجال الفرق الاستعراضية أن الأمر كان تحدٍ بين الطرفين و مزحة، وأن الشخص لم يكن متعمدًا كما أشيع.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع السوشيال ميديا يظهر فيه شخص يتعمد إسقاط رجل من الفرق الاستعراضية بموسم الرياض، مما أثار جدلا واسعا بالمملكة.

ووفقا للمعلومات الواردة فإنه سيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق هذا التصرف الخاطئ تجاه الشخص الذي ظهر بمقطع فيديو يسقط رجل الفرق الاستعراضية.