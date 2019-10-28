بالفيديو.. «آل الشيخ» يتوعد أحد حضور موسم الرياض بعدما أسقط مُهرّج أرضًا

علي القحطاني(صدى):

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ من مقطع فيديو، أظهر شخص قام بإسقاط أحد المهرجين في موسم الرياض مما أدى إلى إصابته ونقله للمستشفى.

وعلق آل الشيخ على المقطع قائلًا : عرفتوا لما نقول فيه ناس ماتستحي .. هذا نموذج وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي معه “.

وترددت أنباء تفيد بأن الجهات الأمنية قامت بالقبض على الشخص الذي تسبب في ذلك وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة معه.