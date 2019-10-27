بالفيديو.. محمد البريك: خسرنا مباراة ولم نخسر بطولة
كشف محمد البريك لاعب فريق الهلال، أن المباراة أمام النصر كانت صعبة، وسنصححها خلال المواجهات المقبلة.
وقال خلال تصريحات تليفزونية: «المباراة كانت صعبه ولدينا أخطاء استفاد منها النصر، وخسرنا مباراة ولم نخسر بطولة».
وأضاف: «ارتكبت خطأ في تمريرة فاستفاد النصر من هذا الخطأ وسجلوا الهدف الثاني».
وتمكن نادي النصر من خطف فوز ثمين، على الهلال، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
محمد البريك – لاعب فريق #الهلال :
المباراة كانت صعبه ولدينا أخطاء استفاد منها #النصر ، وخسرنا مباراة ولم نخسر بطولة.#الهلال_النصر_الدوري pic.twitter.com/xJLnLZ3NBh
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 27, 2019
زائر[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 42 دقيقة
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