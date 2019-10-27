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بالفيديو.. محمد البريك: خسرنا مباراة ولم نخسر بطولة

بالفيديو.. محمد البريك: خسرنا مباراة ولم نخسر بطولة
ماجد محمد(صدى):

كشف محمد البريك لاعب فريق الهلال، أن المباراة أمام النصر كانت صعبة، وسنصححها خلال المواجهات المقبلة.

وقال خلال تصريحات تليفزونية: «المباراة كانت صعبه ولدينا أخطاء استفاد منها النصر، وخسرنا مباراة ولم نخسر بطولة».

وأضاف: «ارتكبت خطأ في تمريرة فاستفاد النصر من هذا الخطأ وسجلوا الهدف الثاني».

وتمكن نادي النصر من خطف فوز ثمين، على الهلال، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


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[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 42 دقيقة

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