بالصورة.. الرجل الذي أرشد إلى مخبأ البغدادي وعلاقته به

وكالات(صدى):

كشفت مصادر عن هوية الرجل الذي أرشد غلى مكان إختباء زعيم تنظيم داعش ” البغدادي ” والذي أعلنت القوات الأمريكية مقتله .

وأكدت أن عديل “البغدادي ” الذي يدعى “محمد علي ساجت ” هو من دل علي مخبأه وآخر موقع تصوير ألقى منه خطابه ومن ثم تم التوصل إليه ، وفقاً للعربية نت .

وأعلنت المخابرات العراقية أنها ساعدت معلوماتياً في قتل “البغدادي ” ، إذ كان عديل البغدادي معتقل لديها وتم الحصول على تلك المعلومات بعد اعترافاته .

كما بث التليفزيون العراقي لقطات عن الغارة التي نفذتها القوات الأمريكية في سوريا وقتلت البغدادي ، كشفت عن مقتل ثلاثة آخرين معه من الرجال ، وثلاثة من النساء .

وأظهرت اللقطات حفرة عميقة إثر الغارة مع ملابس ملطخة بالدماء ، فيما نفت وزارة الدفاع الأمريكية قتل أطفال في الغارة .

إقرأ أيضاً :