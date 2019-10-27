بالصورة.. الرجل الذي أرشد إلى مخبأ البغدادي وعلاقته به
كشفت مصادر عن هوية الرجل الذي أرشد غلى مكان إختباء زعيم تنظيم داعش ” البغدادي ” والذي أعلنت القوات الأمريكية مقتله .
وأكدت أن عديل “البغدادي ” الذي يدعى “محمد علي ساجت ” هو من دل علي مخبأه وآخر موقع تصوير ألقى منه خطابه ومن ثم تم التوصل إليه ، وفقاً للعربية نت .
وأعلنت المخابرات العراقية أنها ساعدت معلوماتياً في قتل “البغدادي ” ، إذ كان عديل البغدادي معتقل لديها وتم الحصول على تلك المعلومات بعد اعترافاته .
كما بث التليفزيون العراقي لقطات عن الغارة التي نفذتها القوات الأمريكية في سوريا وقتلت البغدادي ، كشفت عن مقتل ثلاثة آخرين معه من الرجال ، وثلاثة من النساء .
وأظهرت اللقطات حفرة عميقة إثر الغارة مع ملابس ملطخة بالدماء ، فيما نفت وزارة الدفاع الأمريكية قتل أطفال في الغارة .
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85605 ] نشر منذ 1 ساعة
المهم راح بخبر الصباح ..