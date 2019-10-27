خبير عسكري يكشف سر نوم «البغدادي» مرتديا الحزام الناسف

واشنطن(صدى):

أكد خبير عسكري أمريكي صحة الرواية التي تشير إلى أن البغدادي فجر نفسه بحزام ناسف أثناء هجوم قوة أمريكية في شمال غرب سوريا ، أمس السبت .

ودلل الجنرال المتقاعد بسلاح الجو الأمريكي سيدريك لايتون على صحة ذلك ، بالكشف عن تقارير استخباراتية أمريكية أكدت أن البغدادي ينام بحزام ناسف .

وكشف السر وراء ذلك ، مؤكداً أن “البغدادي ” كان يرتديه للحيلولة دون القبض عليه ، وأن الحزام الناسف كان يشعره بـ”الأمان ” قبل نومه .

وكانت الروايات قد اختلفت حول كيفية مقتل زعيم داعش ، إذ أكد مسؤول بارز في البنتاجون أن “البغدادي ” كان هدف لغارة أمريكية أمر بها “ترامب ” .

بينما قيل أنه تم الكشف عن مخبأه أثناء محاولته تهريب عائلته من إدلب بإتجاه الحدود التركية ، إلا أن الجميع يؤكد أن زعيم داعش كان هدف للقوات الأمريكية .

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