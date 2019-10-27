خبير عسكري يكشف سر نوم «البغدادي» مرتديا الحزام الناسف
أكد خبير عسكري أمريكي صحة الرواية التي تشير إلى أن البغدادي فجر نفسه بحزام ناسف أثناء هجوم قوة أمريكية في شمال غرب سوريا ، أمس السبت .
ودلل الجنرال المتقاعد بسلاح الجو الأمريكي سيدريك لايتون على صحة ذلك ، بالكشف عن تقارير استخباراتية أمريكية أكدت أن البغدادي ينام بحزام ناسف .
وكشف السر وراء ذلك ، مؤكداً أن “البغدادي ” كان يرتديه للحيلولة دون القبض عليه ، وأن الحزام الناسف كان يشعره بـ”الأمان ” قبل نومه .
وكانت الروايات قد اختلفت حول كيفية مقتل زعيم داعش ، إذ أكد مسؤول بارز في البنتاجون أن “البغدادي ” كان هدف لغارة أمريكية أمر بها “ترامب ” .
بينما قيل أنه تم الكشف عن مخبأه أثناء محاولته تهريب عائلته من إدلب بإتجاه الحدود التركية ، إلا أن الجميع يؤكد أن زعيم داعش كان هدف للقوات الأمريكية .
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