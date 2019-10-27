  • الأحد 27

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. «حاول تهريب عائلته».. تفاصيل اكتشاف مخبأ أبو بكر البغدادي

«حاول تهريب عائلته».. تفاصيل اكتشاف مخبأ أبو بكر البغدادي

«حاول تهريب عائلته».. تفاصيل اكتشاف مخبأ أبو بكر البغدادي
وكالات(صدى):

أوردت وكالة ” رويترز ” تفاصيل اكتشاف مخبأ زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، الذي قُتل صباح اليوم في غارة أمريكية.

وكُشف مخبأ ” البغدادي ” أثناء محاولته تهريب عائلته باتجاه الحدود مع تركيا، فيما صرح مصدران أمنيان عراقيان أنهما تلقيا تأكيدًا لنبأ مقتل زعيم تنظيم “داعش” من داخل سوريا.

وقالت المصادر العراقية: ” قُتل البغدادي مع حارسه الشخصي في إدلب؛ بعد اكتشاف مخبئه عند محاولته نقل عائلته من إدلب باتجاه الحدود التركية ” .

فيما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيدلي بـ بيان مهم، يخص السياسة الخارجية اليوم الأحد.

اقرأ ايضًا

ما بين مقتله في غارة أو تفجيره لنفسه..أنباء عن مقتل الإرهابي البغدادي


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *