«حاول تهريب عائلته».. تفاصيل اكتشاف مخبأ أبو بكر البغدادي

وكالات(صدى):

أوردت وكالة ” رويترز ” تفاصيل اكتشاف مخبأ زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، الذي قُتل صباح اليوم في غارة أمريكية.

وكُشف مخبأ ” البغدادي ” أثناء محاولته تهريب عائلته باتجاه الحدود مع تركيا، فيما صرح مصدران أمنيان عراقيان أنهما تلقيا تأكيدًا لنبأ مقتل زعيم تنظيم “داعش” من داخل سوريا.

وقالت المصادر العراقية: ” قُتل البغدادي مع حارسه الشخصي في إدلب؛ بعد اكتشاف مخبئه عند محاولته نقل عائلته من إدلب باتجاه الحدود التركية ” .

فيما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيدلي بـ بيان مهم، يخص السياسة الخارجية اليوم الأحد.

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