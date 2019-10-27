ما بين مقتله في غارة أو تفجيره لنفسه..أنباء عن مقتل الإرهابي البغدادي
قال مصدر بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» إن أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، قتل في غارة أمريكية شمال غرب سوريا، أمس السبت.
فيما قال مصدر آخر إن البغدادي فجر سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية، لافتا إلى أن تأكيد مقتل زعيم داعش ينتظر الانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي.
وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس دونالد ترامب بصدد الإدلاء بإعلان كبير، اليوم الأحد، لافتة إلى أن الإعلان له علاقة بالسياسة الخارجية.
ونشر ترامب تغريدة قال فيها: «أمر كبير للغاية قد حصل للتو»، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85573 ] نشر منذ 16 دقيقة
اللهم اضرب الظالمين باالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين .. آمين ,,
الواقع[ عدد التعليقات: 7378 ] نشر منذ 8 دقائق
بمنتهى البساطة انتهى دوره وتم تصفيته بجميع مالديه من أسرار مثل بن لادن والزرقاوي تم دفن أسرار المرتزقة معهم هذا النظام الأمريكي والغربي المدعوم من بعض الحكومات مثل حكومة الخميني ونتن ياهو وقردو خان وتميم الساقط ومليشياتهم المنتشرة في الأوطان العربية وتنفذ اجنادتهم