ما بين مقتله في غارة أو تفجيره لنفسه..أنباء عن مقتل الإرهابي البغدادي

وكالات(صدى):

قال مصدر بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» إن أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، قتل في غارة أمريكية شمال غرب سوريا، أمس السبت.

فيما قال مصدر آخر إن البغدادي فجر سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية، لافتا إلى أن تأكيد مقتل زعيم داعش ينتظر الانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس دونالد ترامب بصدد الإدلاء بإعلان كبير، اليوم الأحد، لافتة إلى أن الإعلان له علاقة بالسياسة الخارجية.

ونشر ترامب تغريدة قال فيها: «أمر كبير للغاية قد حصل للتو»، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.