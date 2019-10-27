المغامسي: الزمان الذي نعيشه ليس من الأزمنة التي هي بقرب الساعة

عادل الحربي(صدى):

قال إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، إن هذا الزمان الذي نعيشه ليس من الأزمنة التي هي بقرب الساعة، ذلك في رده على شخص، دائم التفكير في أهوال يوم القيامة.

ورد المغامسي قائلا: علم الساعة عند الله، لكن النبي ﷺ أخبر بأشراط وعلامات تظهر أمامها.

وأضاف: ثق يقينًا بأن هذا الزمان الذي نعيشه ليس من الأزمنة التي هي بقرب الساعة، بقيت علامات كُبرى عظيمة ستقع، وبعد تلك العلامات الكبرى يقع ما أنت تفكر فيه.

وتابع: بعد نزول عيسى عليه السلام وبعد موته ودفنه في الأرض، وأن يعيش الناس في زمنه سبع سنين كأخصب ما تكون الأرض، وكأتقى ما يكون الناس، بعدها يبدأ الأمر بالتدريج ويبقى أقوام لا يعرفون من الدّين إلا قول:لا إله إلا الله، ومع ذلك لما في قلوبهم من المجاهدة ولأنه لم يبلغهم من العلم إلا ذاك تنفعهم تلك الكلمة.

واستكمل: أما في زماننا هذا وحسب قراءة الأحاديث النبوية فبقيت أشراط كبرى لم يقع منها شيء بعد قد تقع غدًا أو بعد ألف سنة الله أعلم.

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