لا يأكله.. المغامسي يوضح حكم أكل الروبيان (فيديو)

نايف السالم(صدى):

رد الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء، على استفسارًا ورد إليه خلال برنامج ” الأبواب المتفرقة ” حول حكم أكل الروبيان.

وتساءل المتصل حول مدى جواز أكل الروبيان رغم تحريم الأحناف لأكله.

وقال المغامسي : إن الروبيان أو ما يُسمى في مصر بـ ” الجمبري ” لم يظهر قديمًا، مشيرًا إلى أن الأحناف خالفوا الجمهور في صيد البحر.

وأوضح المغامسي أن ما في البحر يقسم إلى قسمين؛ هما السمك (حيوان فقاري) وغير السمك، وأجمع المسلمون على حل السمك ولا يوجد أي نزاع، فكل ما يُسمى سمكًا في البحر يؤكل من غير خلاف.

وتابع : الحيوانات اللافقارية ” والتي تُسمى “ حيوانات قشرية ” منها الروبيان، والمالكية جلهم يرى أن جميع ما في البحر مباح، وبعض المالكية يستثني كلب البحر، وخنزير البحر، وإنسان البحر، والشافعية قالوا إن كل ما في البحر حلال إلا الضفدع.

واستكمل: أما الحنابلة قالوا كل ما يعيش في الماء ولا يعيش إلا فيه فهو حلال، أما الأحناف فيقولون ليس في البحر مباح إلا السمك، بينما احتج الجمهور بقوله تعالى “ أحل لكم صيد البحر ” ، ورد الأحناف أن المباح هنا هو فعل الصيد لا ما في البحر.

واختتم: لا أجد غضاضة ولا تحريمًا في حِل أكله، رغم أنني لا أكله عدم استطابة للمأكولات البحرية، ولكن من حيث نصوص الشريعة فقد قال تعالى “ وقد فصل لكم ما حُرم عليكم ” ولم يأتنا في القرآن إخبارٌ بأن شيء من البحر محرمٌ ” .