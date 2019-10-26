بالفيديو.. نادين الراسي نائمة في الطريق وتدعو اللبنانيين للنزول

بيروت(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، وجود الفنانة اللبنانية نادين الراسي مستلقية بالطريق، خلال مشاركتها في الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ 9 أيام.

وظهرت الراسي في الشارع في إطار عمليات قطع الطرق التي نفذها المتظاهرون اللبنانيون، وأخذت في الصراخ المتواصل وبدأت تدعو الأشخاص للنزول إلى الشارع.

وانتقد عدد من المتابعين تصرف الممثلة، مؤكدين أنه كان يمكنها المشاركة في الحدث من دون الاستلقاء.

يذكر أن عدداً كبيراً من فناني لبنان شاركوا في هذه التحركات من خلال النزول إلى الشارع والوقوف إلى جانب المتظاهرين.

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